Балтимор, США, , 08:24 — REGNUM На базе береговой охраны США в городе Балтимор завершился 10-недельный курс подготовки украинских военных моряков, сообщили 15 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.

Учёбу прошли украинские экипажи двух катеров класса Island, которые США передали Украине.

В церемонии выпуска участвовали командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, посол Украины в США Валерий Чалый и дипломаты посольства.

«Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их маневренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. Кроме этого, наши моряки усвоили особенности работы средств навигации и связи, а также отработали элементы борьбы за живучесть», — сказано в сообщении.

Напомним, два старых списанных катера класса Island были переданы Украине в сентябре 2018 года. По условиям договора, Украина должна оплатить их ремонт и доставку из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что катера всё ещё находятся в американском Балтиморе, поскольку пока что не в состоянии переплыть через океан.

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