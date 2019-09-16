Балтимор, США, 16 сентября 2019, 08:24 — REGNUM На базе береговой охраны США в городе Балтимор завершился 10-недельный курс подготовки украинских военных моряков, сообщили 15 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.
Учёбу прошли украинские экипажи двух катеров класса Island, которые США передали Украине.
В церемонии выпуска участвовали командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, посол Украины в США Валерий Чалый и дипломаты посольства.
Напомним, два старых списанных катера класса Island были переданы Украине в сентябре 2018 года. По условиям договора, Украина должна оплатить их ремонт и доставку из США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что катера всё ещё находятся в американском Балтиморе, поскольку пока что не в состоянии переплыть через океан.
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