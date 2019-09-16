Челябинск, , 08:06 — REGNUM В Челябинске к информированию граждан о переходе на цифровое ТВ подключат телевидение. Такую задачу поставила врио мэра Наталья Котова.

Телевидение Minsvyaz.ru

Этому предшествовала озвученная на аппаратном совещании в мэрии информация о том, что граждане плохо информированы о скором отключении аналогового ТВ. Низкая информированность отмечена даже несмотря раздачу памяток и размещение на сайтах соответствующих объявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, аналоговый сигнал на Южном Урале отключат 14 октября. Ранее это собирались сделать 3 июня.

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