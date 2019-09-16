Северо-Курильск, Сахалинская область, , 08:20 — REGNUM В ходе поисковых операций на курильском острове Шумшу с 2014 года обнаружены останки 117 советских солдат и офицеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе шестой поисковой экспедиции на остров Шумшу активисты Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» обнаружили останки пяти советских солдат. Поисковики обследовали сотни квадратных метров территории острова, обнаружили артефакты времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, удалось обнаружить место гибели советских и японских солдат. Военные специалисты предполагают, что они погибли на подступах к высоте Северная. Их находили в зарослях стланника, в ячейках в окопах. Один из них обнаружен неподалеку от японского танка.

Останки другого советского солдата нашли на глубине один метр. Он лежал под зарослями стланника, на склоне высоты, с пустым подсумком из-под патронов и в каске, именуемой «халкинголкой». Это стальной шлем СШ-36, принятый на вооружение в 1936 году.

Также при раскопках был обнаружен пустой медальон советского солдата.

Останки ещё одного советского солдата были обнаружены почти на поверхности земли, едва прикрытые стланником.

Все найденные останки советских воинов будут торжественно захоронены в Северо-Курильске на территории воинского мемориала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе поисковой операции на острове Шумшу 8 июля 2019 года были обнаружены останки советского воина.