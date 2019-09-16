Тбилиси, , 08:01 — REGNUM В первые классы грузинских школ поступили 54 321 ребенок, в том числе 48 254 — в государственных школах и 6 067 — в частные, передает 16 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии приобрело более 4 млн книг и тетрадей на общую сумму 20,1 млн лари ($6,8 млн). Кроме того, первоклассники получили учебные гаджеты с обновленным образовательными программами.

Напомним, 11 сентября в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии сообщили, что в 20 школах планируют перенести начало учебного процесса на две недели. Это связано с неоконченными ремонтными работами.

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