Кемерово, , 07:58 — REGNUM В Новокузнецке после вмешательства прокуратуры десятки сирот получить новые квартиры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в ведомстве, в ходе проверки исполнения законодательства об обеспечении детей-сирот жильём было установлено, что 23 сироты, включённые органами местного самоуправления района в списки на предоставление жилых помещений, не были ими обеспечены.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрации обеспечить сирот жильём. Эти требования суд удовлетворил.

В сентябре все 23 человека заселились в новые квартиры. Благоустроенное жильё предоставлено в Заводском и Куйбышевском районах Новокузнецка.