Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинске многие граждане не знают про грядущее отключение аналогового телевидения и переход на цифровое. Вопрос был поднят на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Российское телевидение Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая ситуация возникла на фоне того, что о переходе на цифровое ТВ в городе и области говорят с весны. На официальных сайтах размещены объявления, а населению выдают специальные памятки. Тем не менее пока информированность оставляет желать лучшего, переживают чиновники.

Отметим, отключить в Челябинской области аналоговое телевидение собирались 3 июня. Однако затем срок был перенесён на 14 октября.

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