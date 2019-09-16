Нефтекамск, Башкирия, , 07:55 — REGNUM Задолженность перед работниками в размере 13 млн рублей погасило предприятие в Нефтекамске после вмешательства прокуратуры. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По словам сотрудников надзорного ведомства, АО «Амзинский лесокомбинат» накопило с мая 2018 года по апрель 2019 года задолженность перед 270 работниками на общую сумму более 20 млн рублей.

Прокуратура г. Нефтекамска обратилась в суд с требованием взыскать с АО «Амзинский лесокомбинат» задолженность по заработной плате. Суд согласился с требованиями истца и удовлетворил иск.

Директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

В результате действий прокуратуры организация погасила долг перед работниками в размере 13 млн рублей.

Выплата задолженности в полном объеме находится у прокуратуры на контроле.