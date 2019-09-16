Токио, , 07:43 — REGNUM Директор японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку, сообщает 16 сентября Kyodo.

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Отмечается, что временно исполняющим обязанности директора компании стал член советов директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути. Смену главы корпорации связывают с необходимостью улучшения показателей прибыли компании, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что японский автопроизводитель Nissan и французский автомобильный концерн Renault, которые образуют стратегический альянс, намерены аннулировать кадровое соглашение. Причиной этому является громкая отставка экс-президента альянса Карлоса Гона.

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