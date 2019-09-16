Югорск, Югра, 16 сентября 2019, 07:35 — REGNUM В Югорске (ХМАО) муниципальное предприятие уличили в загрязнении реки Ух канализационными сбросами. Нарушение выявила природоохранная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.
Установлено, что МУП «Югорскэнергогаз» при эксплуатации канализационных очистных сооружений сбрасывает сточные воды в болото вблизи реки Ух.
Выяснилось, что концентрация хлоридов, сульфатов, нитратов и железа в сточных водах превышала установленные нормативы допустимых сбросов, что наносит вред водным биологическим ресурсам.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства. Иск судом удовлетворён: предприятие должно прекратить сбросы.