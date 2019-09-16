Богор, Индонезия, , 07:36 — REGNUM Южная Корея примет участие в международных миротворческих учениях в Индонезии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, учения продут в городе Богор, расположенном в 60 км к югу от Джакарты, в период с 16 по 20 сентября.

Известно, что в миротворческих учениях примут участие 370 человек из 18 стран мира. От Южной Кореи в Индонезию будет направлена оперативная группа из 10 человек, а также два военных наблюдателя.

По данным министерства обороны, в программу учений входят: обнаружение и утилизация взрывчатых веществ, проверка безопасности и оказание медицинской помощи.

Известно, что южнокорейские военные намерены продемонстрировать превосходные результаты, применив новейшую технику.