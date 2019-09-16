Симферополь, , 07:33 — REGNUM Программы довузовской подготовки по физике для учащихся 7−11 классов представил физико-технический институт Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«У нас в регионе очень много ребят, которые хотят заниматься физикой, но не всегда в начале года догадываются, где это можно сделать. Поэтому сегодня мы проводим презентацию таких программ, где наши школьники могут повысить свои знания и интерес к физике, научиться чему-то новому», — сказала директор ФТИ КФУ им. В. И. Вернадского Марина Глумова.

Встреча со школьниками, учащимися колледжей, учителями и родителями прошла в фойе у главного входа. Гости смогли увидеть интерактивные физические опыты и познакомиться с различными прикладными направлениями работы института.

Отмечается, что в 2019 году для юных любителей физики в институте будет работать физико-техническая школа, где 10−11-классники смогут послушать лекции, провести лабораторные работы и увидеть демонстрационные эксперименты. Кроме того, желающие смогут посещать кружок по решению олимпиадных задач, а также под руководством преподавателей ФТИ подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крымском университете прошёл турнир юных физиков