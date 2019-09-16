Нью-Йорк, США, , 07:30 — REGNUM В США скончался американский музыкант, лидер группы The Cars Рик Окасек. По сообщению местной полиции, стражи порядка обнаружили его без признаков жизни накануне вечером, 15 сентября, в его доме на Манхэттене. Об этом сообщает газета USA Today.

Читайте также: Умер кумир Курта Кобейна, певец и автор песен Дэниел Джонстон

«По прибытии полиция обнаружила 75-летнего мужчину без сознания в постели», — уточнил представитель полиции Нью-Йорка Мартин Браун.

Музыканту было 75 лет. Причина смерти не установлена.

Напомним, Рик Окасек и Бенджамин Орр основали рок-группу The Cars «новой волны» в 1976 году. Особой популярностью коллектив пользовался в начале 1980-х, а в 1988 году группа распалась. В 2018 году Окасек стал членом Зала славы рок-н-ролла.