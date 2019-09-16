Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбурге областной суд признал местного жителя виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Мужчина проведет в колонии-поселении полтора года, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв областной прокуратуре.

По данным ведомства, в феврале 2019 года автоинспектор пытался задержать пьяного водителя в центре города. Нарушитель оказал сопротивление. Он умышленно совершил наезд на полицейского.

Между тем задержанный водитель своей вины не признал, а приговор суда Ленинского района Оренбурга посчитал суровым. Однако областной суд поддержал коллег и признал приговор обоснованным.