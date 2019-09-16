Москва, , 07:15 — REGNUM Новая рабочая неделя в Москве начнётся с дождей. По прогнозам Гидрометцентра, сегодня, 16 сентября, в столице ожидается облачная погода с осадками.

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Днём воздух прогреется до +14…+16 °С, по области +11…+16 °С. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +9 °С. И с каждым днём в регионе будет становиться все холоднее. Так, уже завтра, 17 сентября, максимальная дневная температура составит +15 °С. А к выходным опустится до +13°С.

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16 сентября ожидается западный ветер 3−5 м/с, местами с порывами 12−17 м/с.

На протяжении всей недели прогнозируются дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с. Такой прогноз будет актуален до конца суток 16 сентября.