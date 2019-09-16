Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Неизвестные изрисовали зелёной краской Часовню Святого Николая в центре Новосибирска. Информация об этом с фотографией появилась накануне, 15 сентября, в телеграмм-канале «Часовня Святого Николая».

Как сообщалось, малозначительная надпись была нанесена на стену, где прикреплена табличка с текстом. Вечером акт вандализма был ликвидирован. Отметим, что Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, которая расположена на Красном проспекте, является одним из символов Новосибирска. Сегодняшнее здание — реконструкция 1993 года.

Напомним, что ранее, школьник из деревни Ургун Искитимского района Новосибирской области разрушил десятки надгробий на деревенском кладбище.

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