Салехард, , 05:59 — REGNUM На Ямале внедряется новый мотивационный проект профилактики заболеваний. В городе Тарко-Сале каждый пациент, прошедший диспансеризацию в поликлинике, получает сертификат со скидкой 20% на одну покупку в аптеке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Скидка предоставляется на любой аптечный товар, будь то лекарственный препарат, косметика или биологическая добавка. Но получить её можно только после прохождения всех этапов диспансеризации — на заключительном этапе медицинского осмотра.

В департаменте здравоохранения ЯНАО напоминают, что диспансеризация проводится бесплатно в поликлиниках региона. Её каждые три года должны проходить граждане в возрасте от 18 и до 39 лет, а с 40 лет и старше — ежегодно.