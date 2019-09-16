Магадан, Магаданская область, , 04:09 — REGNUM Правительство и депутаты Магаданской области обсуждают законопроект по повышению региональных доплат тем, кто имеет статус «дети войны», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Власти Колымы предлагают гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, установить дополнительные меры социальной поддержки.

Так, ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне увеличить до 3 тыс. рублей, компенсировать ежегодные расходы по протезированию зубов в размере фактически понесенных расходов, но не более 40 тыс. рублей.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета: в 2020 году — 15 703 850 рублей (с учётом удостоверений). В последующих годах — по 14 622 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области депутат от партии «Справедливая Россия» предложил выплачивать «детям войны» по 1,5 тыс. рублей.