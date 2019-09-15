Москва, , 21:14 — REGNUM В осеннем московском велофестивале приняли участие около 30 тыс. горожан. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

«Велофестиваль — это не просто масштабный велозаезд, это большой праздник для всей семьи. В этом году мы проводим его уже в третий раз. Мы также прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочеты, — хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны», — отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо велозаезда, для участников фестиваля организаторами была подготовлена развлекательная программа. В «Лужниках» работали интерактивные зоны, организованы велоквест, спортивные и творческие мастер-классы, выступления артистов проекта «Музыка в метро» и участницы проекта «Минута славы» Насти Лаут. Также, для юных гостей был проведен мини-Гран-при «Беговел».

Напомним, третий по счету велозаезд в Москве стал рекордным по длине трассы, протяженность маршрута составила 24 км, он пролегал от «Лужников» по четырем набережным, Садовому кольцу и улице 1905 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября