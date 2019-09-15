Ташкент, , 20:45 — REGNUM Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания рассмотрел вопрос об утверждении совместного постановления обеих палат узбекского парламента «О дальнейшем совершенствовании системы упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших».

«В последние годы в проведении свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, воплотивших в себя многовековые традиции и обычаи народа, встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа», говорится в сообщении по итогам заседания.

В документе отмечается, что диалог непосредственно с населением, обращения, поступившие от представителей общественности, показали, что в данной сфере все еще сохраняется ряд серьёзных проблем и недостатков.

В частности, подчеркивается в сообщении, некоторые граждане после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг, и чтобы расплатиться, выезжают за пределы республики на заработки.

Отдельные граждане воспринимают пышные семейные мероприятия как единственную возможность избежать критики и колких замечаний со стороны соседей и родственников, давления со стороны общественности в целом. Между тем, такие мероприятия приводят к возникновению задолженности и в конечном счете, к конфликтам между близкими родственниками.

«Сенаторы подчеркнули важность принятия решительных мер, исходя из мнений и пожеланий широкой общественности, с целью предупреждения таких явлений, формирования у населения, особенно молодёжи правильного понимания сути и значимости данного вопроса. По итогам обсуждения принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса (парламента)», говорится в сообщении.

Около полутора лет назад, президент Узбекистана попытался ликвидировать практику проведения пышных мероприятий, однако затем решил не устанавливать строгие нормы относительно свадебных и иных торжеств.

Вместе с этим, прогрессивные люди в стране, которых меньшинство, считают практику проведение пышных мероприятий пережитком прошлого и отголоском феодализма.