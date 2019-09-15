Москва, , 17:56 — REGNUM По итогам IV Международной олимпиады мегаполисов Москва заняла первое место из 45 крупных городов мира по качеству образования в школах. Об этом 15 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, создаем стандарт старшей школы», — заявил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что в городе активно продолжается внедрение инновационных методик в обучение школьников. Так, по его словам, особый акцент делается на предпрофессиональную подготовку обучающихся в сфере ИТ-технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, IV Международная олимпиада мегаполисов проходила в Москве с 1 по 6 сентября. В состязании по четырем направлениям — математике, информатике, физике и химии — приняли участие команды школьников из 32 стран, которые представляли 45 крупных городов. По итогам соревновательных дней победителями стали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

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