Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM На дамбе в Финском заливе перекрыты затворы на двух судопропускных и шести водопропускных сооружениях. Это сделано для предотвращения нагонного наводнения.

«Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено <…> акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», — сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, угрозу наводнения в Петербурге создало усилениеюго-западного, южного ветра порывами до 15−17 м/с, а также повышение уровня воды до опасных значений (+150… +160 см над ординаром).

Затворы дамбы будут закрыты, пока погодные условия не изменятся в лучшую сторону.

Напомним, за время работы КЗС с 2011 года в Северной столице предотвращено 16 морских нагонных наводнений, 11 из которых особо опасные.

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