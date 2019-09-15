Минск, , 17:15 — REGNUM В рамках фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста» в Минске пройдёт «Клановый суперкубок» по игре World of Tanks. В нём сразятся сборные России и Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Сражениях пройдут в формате «15 на 15» на большой сцене фестиваля. В «Клановом суперкубке» примут участие команды [MERCY]МОНИК (Россия) и [DE-VI] Delicious Vicious (Европа). Призовой фонд чемпионат составляет $40 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российской экшен-игре «Калибр» появятся белорусские солдаты. Разработчики пообещали, что это станет первым появлением оперативников из Белоруссии в видеоиграх.

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