Москва, , 16:26 — REGNUM Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве уже на следующей неделе. Об этом сообщается в воскресенье, 15 сентября, на портале «Метеовести».

Барометр Alan Levine

Так, показания барометров 16, 17 и 18 сентября опустятся до 733 миллиметров ртутного столба. При этом норма для столичного региона составляет 745 миллиметров ртутного столба.

«По столице пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на самочувствии метеозависимых людей резкие колебания атмосферного давления могут отразиться негативным образом.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что 15 сентября в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода.

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