Минск, , 16:23 — REGNUM Проект-менеджер белорусской компании Wargaming Андрей Карпович в рамках фестиваля WG Fest 2019 рассказал, какие игры первыми появятся в сервисе Wargaming Game Center. Ими станут Steel Division II и Partsians 1941, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Карпович рассказал, что Steel Division II — это тактическая стратегия в реальном времени, посвящённая Второй мировой войне. Сюжет проекта развернётся в 1944 году, во время проведения знаменитой операции «Багратион». Разработчики обещают, что в Steel Division II будет как несколько одиночных режимов, так и мультиплеер (максимум до 20 человек).

Второй игрой, которая выйдет в Wargaming Game Center станет Partisans 1941. Это тактическая видеоигра с элементами выживания, посвящённая операциям советских партизанов во времена Второй мировой войны. Карпович отметил, что проходить Partisans 1941 можно будет как при помощи стелс-механик (скрытности), так и в более «агрессивной» манере. Релиз ожидается в начале 2020 года.

Напомним, «Wargaming Fest: День танкиста» (WG Fest) проходит 15 сентября 2019 года в Минске (Белоруссия). В рамках мероприятия разработчики из Wargaming презентуют игровые новинки, а для всех гостей города проходит праздничный концерт. Хедлайнерами фестиваля стала американская поп-рок группа The Offspring.

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