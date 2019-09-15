Москва, , 16:11 — REGNUM Бывший российский олигарх Борис Березовский, проживавший в Великобритании, вероятно, покончил жизнь самоубийством. Об этом рассказал российский банкир Петр Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия 1».

Пётр Авен LetterOne Group

«В его убийство (Бориса Березовского) и что-то еще я тоже не верю, — сказал Авен. — Мне кажется, он просто покончил с собой».

Как передавало ИА REGNUM, тело олигарха Бориса Березовского было обнаружено 23 марта 2013 г. в доме в деревне Аскот недалеко от Виндзора.

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