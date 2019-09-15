Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Из-за усиления ветра в Петербурге 15 сентября возникла угроза наводнения. Для его предотвращения планируется задействовать Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).

Дамба, судопропускные сооружения Dambaspb.ru

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, порывы юго-западного и южного ветра уже сегодня могут достигать 15−17 м/с, а повышение уровня воды может дойти до опасных значений (+150… +160 см над ординаром).

«В 14:00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов КЗС. Планируется, что в 16:00 движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено Капитаном морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», — отметили в ГУ МЧС по региону.

Движение автомобильного транспорта по дамбе продолжается в штатном режиме.

Спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.

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