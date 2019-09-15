Великий Новгород, 15 сентября 2019, 15:03 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что традиционные русские народные костюмы могут стать элементом празднования Дня России или Дня народного единства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам посещения фестиваля костюма и народных промыслов «Сарафан», который открылся 14 сентября на Ярославовом дворище в Великом Новгороде.
На фестивале «Сарафан» в Великом Новгороде состоялись показы 30 коллекций народных костюмов, а также изделия ремесленников.
Напомним, впервые фестиваль состоялся четыре года назад прошел в Старой Руссе. В этом году фестиваль стал межрегиональным — он побывал в Вологодской области и в Крыму.