Самара, , 14:28 — REGNUM В Самаре празднование Дня дружбы народов в этом году прошло в формате этнофестиваля «Все мы — Россия». Ключевой площадкой праздничных мероприятий стал Струковский сад, сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятий.

Организаторами праздника традиционно выступили Дом дружбы народов Самарской области и региональные национальные общественные организации при поддержке правительства региона.

Гостям фестиваля было доступно множество развлекательных и просветительских программ, дискуссионные площадки и интеллектуальные турниры, мастер-классы и концерты творческих коллективов, а также флешмобы, конкурсы и интерактивные игры.

Посетители фестиваля могли принять участие в создании гигантского пазла «Я рисую дружбу», в рамках проекта «Любовь на Волге» можно было оставить пожелания на доске, посетить Эйнштейн Party, поработать на площадке парка «Россия — моя история», в шатре Почты России каждый мог оформить открытку и отправить родным и близким, поучаствовать в онлайн-конкурсе «Мой день Дружбы», кроме того, пары принимали участие в Фестивале национальных свадеб. Проходили приуроченные к Международному году родных языков выставки национальной литературы и литературные чтения на родных языках.

ИА REGNUM напоминает, по данным переписи населения 2010 года, в Самарской области проживают представители 157 национальностей. Впервые были зафиксированы проживающие на территории региона ганцы, гватемальцы, голландцы, костариканцы, таиландцы, танзанийцы, сомалийцы, конголезцы, камерунцы.

Основную часть населения или около 85,5% составляют русские, 4,1% составляют татары, 2,7% — чуваши, 2,1% — мордва, 1,4% — украинцы, 1,2% — армяне. Доли остальных национальных групп не превышают 1% в структуре населения региона.