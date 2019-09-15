Москва, , 14:19 — REGNUM Ушел из жизни научный руководитель Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Виктор Ивантер. Об этом 15 сентября сообщается на портале Научная Россия.

Ивантер считается основателем российской научной школы макрофинансового прогнозирования. Академик был одним из ведущих специалистов в области социально-экономического развития отечественной экономики, макроэкономической динамики и регионального развития.

Напомним, Виктор Викторович Ивантер родился в 1935 году в Москве. Окончил Московский государственный экономический институт. Занимался преподавательской деятельностью. Более тридцати лет был сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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