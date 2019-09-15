Москва, , 14:10 — REGNUM Запуск движения поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) даст возможность порядка 150 тыс. сотрудникам близлежащих предприятий быстрее добираться до места своей работы. Об этом 15 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

«Недалеко от железнодорожных платформ, которые войдут в состав первого или второго диаметров, расположены более 100 предприятий. В них работают более 150 тысяч человек», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что движение будет осуществляться с интервалом 5−6 минут в часы пик и горожанам не придется более подстраиваться под расписание пригородных поездов (электричек).

Напомним, первые два диаметра, МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск), планируются запустить в Москве к концу 2019 года.

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