Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM 14 сентября в Бурятии прошла кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес». Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, всего в этот день в парках, аллеях и лесах региона было посажено 72 тыс. саженцев сосны, берёзы, лиственницы и осины.

В Бурятии прошла акция по восстановлению лесов Сайт агентства лесного хозяйства Бурятии egov-buryatia.ru/ralh

В акции приняли участие лесники, которым помогали добровольцы из числа неравнодушных граждан — всего около 1,2 тыс. человек. В их числе в посадке участвовал и известный блогер, ведущий телеканала «МУЗ-ТВ» Артём Шалимов.

«Ещё ни разу не высаживал деревья. Сегодня в такой замечательной компании я стану настоящим мужчиной. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, как круто и классно, что все вы здесь сегодня собрались, не смотря ни на что. От «Муз-ТВ» огромный привет!» — отметил он.

Центральным мероприятием стала посадка леса в Заиграевском лесничестве, где жители вместе с представителями коммерческих и государственных структур высадили 37 тысяч саженцев. Так они восстановили 10 га леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2016 года.

По мнению зампреда правительства республики по вопросам безопасности Петра Мордовского, участвовавшие в акции молодые люди никогда не пойдут нарушать правила пожарной безопасности в лесах.

«В мае в рамках акции «Единый день посадки леса» приедем сюда и посадим ещё больше саженцев. Я уверен, что весной организуем более тысячи человек», — пообещал зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания «Сохраним лес» прошла во многих регионах России. В частности, в сибирских, в которых минувшим летом 2019 года произошли масштабные лесные пожары.

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