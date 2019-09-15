Красноярск, , 10:25 — REGNUM 80 тысяч саженцев сосны было высажено активистами в Красноярском крае в рамках федеральной акции «Сохраним лес». Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятие прошло в Дзержинском и Абанском районах края. В акции приняли участие более 200 волонтёров, в том числе известные общественные деятели.

Свой вклад в восстановление лесов Красноярского края внесли заслуженная артистка РФ певица Зара, актер и режиссер Никита Высоцкий, дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев и политик Никита Исаев, телеведущая Нелли Ермолаева.

Также в акции приняли участие студенты и преподаватели Дивногорского техникума лесных технологий, волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей и губернатор края Александр Усс.

Старт акции дал робот Promobot, высадивший первый саженец под контролем инженера.

Губернатор края поблагодарил всех участников акции особо отметив роль приглашённых гостей из Москвы в популяризации лесовосстановления. Александр Усс отметил, что благодаря всероссийскому экомарафону «Сохраним лес» масштабы восстановления лесов в регионе к 2024 году возрастут более, чем в 2,5 раза.

Усс сообщил, что в настоящее время на территории Красноярского края объёмы лесовосстановительных работ увеличены на 20%, площадь лесопосадок превысила 70 тысяч га.

Напомним, что в Красноярском крае летом текущего года бушевали лесные пожары. Всего в регионе на 12 сентября были потушены пожары на площади 81 га, горело более 12 тысяч га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высадке 24 тысяч саженцев сосны в Забайкальском крае в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес». В акции приняли участие более 300 добровольцев. Старт кампании «Сохраним лес» был дан 14 сентября, она проводится в рамках национального проекта «Экология» и будет проводится до начала ноября.

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