Москва, 14 сентября 2019, 22:16 — REGNUM Митрополит Волоколамский Иларион опроверг информацию о зарплате священников в 1 млн рублей ежемесячно, об этом 14 сентября он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Это слухи, а цифры — фантастические. Они превышают реальные зарплаты в 10, 20 или 50 раз», — подчеркнул священник.
Иларион также добавил, что заработок у духовных лиц зависит от числа прихожан и месторасположение храма.
Напомним, ранее издание Businessman.ru опубликовало информацию, согласно которой настоятели московских храмов получают от 100 тыс. до 1 млн рублей ежемесячно.
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