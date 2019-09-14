Москва, , 20:53 — REGNUM Активная фаза строительства на территории бывшей производственной зоны «ЗИЛ» в Москве завершится в течение ближайших десяти лет. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Промзона Mos.ru

«Работы все идут по плану. Инвестор сейчас еще строит порядка 250 тысяч квадратных метров, продолжаются работы по благоустройству. Вообще я считаю, что проект «ЗИЛ» будет один из самых удачных примеров реорганизации промзон не только в Москве, но и в мире», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

В настоящее время, на территории бывшей промзоны построено порядка 400 тысяч квадратных метров жилья, ледовый дворец «Парк легенд», музей, автомобильный центр, офисы и коммерческие объекты, введена в эксплуатацию станция метро «Технопарк» и платформа ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК).

По словам Хуснуллина, в планах до конца 2019 года в новом городском районе завершить основные работы по благоустройству набережной имени Марка Шагала и строительство моста через залив с выходом на территорию Южного речного порта.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что проект реорганизации производственной зоны ЗИЛ был принят в 2013 году. Он предполагает разделение района на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. Реконструкция «депрессивной территории» даст городу около 45 тысяч рабочих мест и жилье для 30 тысяч москвичей.

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