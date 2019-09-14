Чита, , 20:10 — REGNUM В субботу, 14 сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта. Проект «Стадион моей мечты» забайкальской спортивной общественной организации по развитию греко-римской борьбы стал победителем первого в 2019 году конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию выделено 825 тысяч рублей, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Целью проекта является создание условий для занятий физической культурой и спортом детей, проживающих на территории Железнодорожного района Читы. Спортивная площадка открылась на территории детско-юношеской спортивной школы №2, где теперь есть возможность проводить культурно — массовые мероприятия, заниматься популярными молодежными видами спорта: воркаутом, тяжелой и легкой атлетикой.

По словам председателя комитета физической культуры и спорта администрации городского округа «Город Чита» Алексея Белова, завершился первый этап проекта, в дальнейшем здесь планируется благоустроить площадки для регби и мини-футбола.

«Очень знаково, что эта спортивная площадка появилась на территории спортивной школы как дополнение к тем спортивным сооружениям, которые здесь уже существуют. Для ребят, которые ходят на занятия по греко-римской борьбе появилась дополнительная возможность развивать спортивное мастерство», — отметил Алексей Белов.

Также он подчеркнул, что новая площадка будет общедоступна, не только для тех, кто посещает спортивную школу, но и для всех жителей соседних микрорайонов.

«Реализация федеральных программ позволила уже в этом году открыть две спортплощадки на территориях двух читинских школ, на спортивном комплексе «Высокогорье», также будет открыт стадион в поселке КСК», — сказал он.

На открытой спортивной площадке в Железнодорожном районе после торжественных мероприятий и выступления творческих коллективов прошли соревнования по воркауту и легкой атлетике. В них приняли участие более 100 человек — учащиеся школ № 36,№ 45,№ 48, села Засопка, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №2. Ребята соревновались в подтягивании на перекладине, отжимании на брусьях, отжимании в упоре лежа.

Организаторы уверены, что теперь удастся более эффективно популяризировать здоровый образ жизни среди подростков и привлекать к занятиям спортом широкую общественность.

В целом, благодаря привлеченным грантовым средствам на реализацию проектов по работе с детьми, инвалидами, по благоустройству территорий, по развитию спорта, некоммерческим сектором за три последних года в регионе создано более ста рабочих мест.

В перечень победителей 2019 года вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 12 инициатив на общую сумму более 17,8 миллиона рублей.

Достигнутые результат стали возможны благодаря проведению на Дальнем Востоке Юрием Трутневым новой экономической политики, разработанной по поручению президента.

Читайте также на ИА REGNUM: «Дальневосточный гектар» сделал реальностью мечту молодой семьи из Читы