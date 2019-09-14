Москва, , 20:06 — REGNUM На поездах Московских центральных диаметров (МЦД) можно будет бесплатно провозить домашних животных и птиц при наличии у их владельца ветеринарного паспорта. Об этом 14 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Дамы с собачкой Mos.ru

«На МЦД проезд для животных будет бесплатным, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках», — прокомментировали решение в Департаменте транспорта города.

Согласно правилам, у пассажиров с животными или птицами должен быть в наличии ветеринарный паспорт. Домашние питомцы должны провозиться на месте ручной клади в специальных переносках или клетках, габариты которых не должны быть больше 180 сантиметров по сумме трех измерений.

Напомним, на сегодняшний момент, стоимость билета на провоз домашних животных в московских пригородных электричках составляет 25 процентов от стоимости основного билета, за исключением собак-поводырей, за проезд которых плата не взимается.

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