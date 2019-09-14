Маунтин-Вью, США, , 19:49 — REGNUM Администрация видеосервиса YouTube больше не будет учитывать просмотры, полученные при помощи рекламы при составлении музыкальных чартов. Об этом 13 сентября компания сообщила в своем официальном блоге.

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Отмечается, что после нововведения YouTube будет учитывать только «органические» просмотры. Таким образом, в эту категорию будут попадать просмотры, полученные в случаях прямых ссылок, встроенных видео, поиска и трендов.

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В августе администрация YouTube объявила о том, что сервис YouTube Kids получит собственный сайт. Платформа также представила новые принципы формирования возрастных категорий видео.

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