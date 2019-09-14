Красногорск, , 19:10 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом 14 сентября сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

Платный участок Government.ru

Согласно представленной информации ведомством, после ввода автомагистрали А113 — ЦКАД в Московской области в эксплуатацию, за передвижение по участку от пересечения с федеральной дорогой М10 «Россия» до пересечения с трассой федерального значения А130 «Москва — Малоярославец» будет взиматься плата, размер которой будет утвержден после того, как объект будет сдан.

Напомним, объезд платного участка ЦКАД будет организован по трассе федерального значения А-107 «Московское малое кольцо».

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