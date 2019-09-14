14 сентября 2019 | Время чтения 19 мин

В палаточный лагерь экоактивистов, раскинутый на Шиесе год назад, продолжают приезжать сотни людей из разных городов: Петрозаводска, Москвы, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Ухты, Архангельска, Северодвинска, Белгорода и др. Активисты несут круглосуточную вахту, чтобы не допустить строительство крупнейшего в Европе мусорного полигона.

Ирина Синюкова, , 15:07 — REGNUM Шиес — что это? Шиес это небольшая станция, где раньше была деревня, а сейчас собираются построить мусорный полигон. Это лесистый участок вдоль железной дороги, охотничьи угодья и место, где росло много грибов, куда еще в 2018 году можно было добраться поездом. В настоящее время там срублен лес и посреди стройплощадки разбит экологический лагерь, где активисты не дают проводить незаконные строительные работы.

Начало нового дня © ИА REGNUM

Данный участок леса находится в долгосрочной аренде ОАО «РЖД». По официальным данным Росприроднадзора по Архангельской области, на этом земельном участке ведется строительство погрузочно-разгрузочной площадки, сооружается временный городок для проживания рабочих, пробурены скважины для технических и питьевых нужд. Строительство неожиданно обнаружили местные охотники летом 2018 года.

Марина Дзюба, 54 года, Урдома: « Я родилась в поселке в 7 км от Шиеса, и местом рождения у меня в паспорте указана именно эта станция. Первый раз о стройке на Шиесе узнала 2 августа, что большими площадями там вырубаются леса… Мы с мужем в сентябре впервые пошли на Шиес под видом попытки устроиться на работу. Я сообщила, что могу работать прорабом, вести все сметы, у меня есть для этого необходимое образование. Но меня предупредили, что сметы будут в последний момент, когда будет вырублен лес, вырыты все котлованы и т. д. И стало ясно: стройка ведется без всяких документов, незаконно. Мы стали писать жалобы во все инстанции».

Со временем выяснилось, что строительство близ станции Шиес Ленского района Архангельской области ведет ООО «Технопарк», но проектная документация, обосновывающая это строительство, на государственную экспертизу в Управление Роспотребнадзора не поступала.

Экологические активисты, которые разбили лагерь, — это в основном местные жители, которые не хотят, чтобы у них под боком появилась огромная свалка. А размер ее, как предполагается, будет 3000 гектаров, с возможным увеличением до 5000 га. Лагерь стоит уже год, туда постоянно приезжают гости.

Я приехала туда с рюкзаком на поезде, следуя маршрутом Санкт-Петербург — Архангельск — Котлас — Мадмас. Если хотите добраться до Шиеса и не знаете как, спросите в экологических группах в соцсетях, там обязательно подскажут. В тот день приехали лишь два человека — девушка с Урдомы и я. Нас встретили и подвезли.

ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?

Шиес сейчас действительно опасное место. Это полигон военных действий между деньгами и совестью. С одной стороны баррикад находится ЧОП «Гарант безопасности» и полиция, у них есть дубинки и право сильного. С другой стороны — гражданские активисты. У совести нет оружия, у нее только люди.

У сотрудников ЧОП есть негласное право бить экоактивистов, полиция не вмешивается ни во что. Даже если у них на глазах чоповец в маске избивает человека, полиция его не остановит. Первым делом бьют по голове, попадает в основном мужчинам, но может отхватить и женщина, например, если снимает на камеру слишком близко.

Мне повезло, при мне никого не били. И с погодой тоже подфартило, днем было +17, а ночью в женской палатке топили печку. Если в палатке холодно ночью, то лучше идти на дежурство, там точно не замерзнешь.

УБЫТКИ

В настоящий момент строительство приостановлено, и в лагере все спокойно. Строительную технику вывезли весной, чтобы она не простаивала — оплачивать простой техники очень дорогое удовольствие. Но и услуги охраны тоже. Журналисты «Новой газеты» подсчитали по прайсу ЧОП «Гарант безопасности», что содержание охраны ЧОП обходится «Технопарку» более 5 млн в месяц, не считая доставки и питания бойцов. По данным портала 7×7, цена контракта госкомпании «Автомобильные дороги» Москвы (арендатора участка в Шиесе) с московским ЧОП «Гарант безопасности» в прошлом году составила 1,1 млрд рублей. То есть минимум миллиард рублей уже заплатили группе мужчин, которые охраняют яму на месте незаконно вырубленного леса. Видимо, заказчик строительства абсолютно уверен в успешном исходе дела.

ЭКСПЕРТИЗА

По информации «Пикабу.ру», проект полигона на Шиесе полностью готов к прохождению экологической экспертизы и пройдет ее без труда, правда, источник этой уверенности не ясен. Подавляющее большинство жителей Севера уверены, что проект экспертизу не пройдет — это болото, а на болоте свалку строить нельзя…

Если попытаться пройти по территории строительной площадки или даже немного отойти в сторону, то невозможно пропустить мягкие участки грунта — засасывает так, что можно обуви лишиться. Вода из лагеря не уходит. Она вокруг экологического лагеря, вокруг куч песка и щебня, вода стоит в лагере ЧОП. Охранники регулярно откачивают ее со своей территории, но каждый день вода снова приходит.

Оценить «твердость» почвы для полигона можно невооруженным глазом — вода всюду © ИА REGNUM

Анастасия Кочнева, координатор регионального экологического движения «42» рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM: «Главная проблема для нас заключается в том, что нет проекта полигона, а без него невозможно оценить соответствие опасности объекта для той территории, на которой собираются его построить. По этой же причине невозможно оценить экологические риски, которые несет эта свалка. По существующим картам на данной территории под поверхностным слоем почвы есть глиняный замок, и власти Архангельской области утверждают, что эти условия позволяют строить полигон. Но для того, чтобы делать подобные выводы, нужно провести экспертизу, а для этого надо располагать самим проектом. По факту проекта ни у кого нет, включая областные власти. Это строительство началось без необходимых документов».

Строители утверждают, что это не стройка полигона, а лишь подготовительные работы «на свой страх и риск», и что застройщик готов понести эти убытки в том случае, если проект экспертизу не пройдет. Но мы считаем, что это строительство, но чтобы это было сложно доказать, для того, чтобы не подпадать под признаки капитального строительства, застройщик предпринял специальные меры. ООО «Технопарк» используют модульные вагончики и бурят скважины. Да, Ростехназор счел эти скважины признаками капитального строительства, но не смог доказать в суде свою правоту. По непонятной причине суд принял сторону застройщика».

ЗАКОН

До сих пор законных оснований для строительства полигона нет. Активисты подали запрос в Росреестр об обновлении информации о статусе земельного участка, прилегающего к станции. По данным на 27 августа 2019 года это все еще были земли лесного фонда. И людям, которые живут в лагере никто не вправе препятствовать свободно перемещаться по лесу, даже если его участки предоставлены кому-либо в пользование. И пока полиция не препятствует. Но к настоящему времени от рук охраняющих данную стройку сотрудников ЧОП «Гарант безопасности» пострадали несколько человек.

Пострадавшие на Шиесе — это не только те, кто был избит чоповцами в масках или травмирован экскаватором, это и те, кто был оштрафован за демонстрацию протеста. И количество оштрафованных растет. Поводом для выдачи штрафов теперь является выражение активного несогласия в митинге. Пришел на митинг против свалки — заплати штраф. Пока не каждого штрафуют, но тенденция заметна. Общая сумма выписанных штрафов уже приближается к 2 млн рублей.

« Я была на одном из таких заседаний суда, — рассказывает активистка Елена. — Судья зачитывал решение в полголоса. Наверное, стыд мешает читать громче».

В Плесецке прокуратура пытается наказать владельца баннеров с надписью «Стоп #Шиес! Требуем отмены проекта и свободы активистам». Ведомство посчитало, что формулировка нарушает закон о рекламе и обратилось в УФАС.

ДЕЛО

Я разговорчивый человек, но те два дня, что я там находилась, большую часть времени молчала. Когда живешь там, нужно делать свое дело. Можно бездельничать, это не запрещается, но не станешь. Женщины готовят и дежурят, топят баню, стирают, колют дрова, когда мужчины заняты на более тяжелых работах. Мужчины делают мостки из валежника, чтобы не провалиться в болото, утепляют палатки, дежурят, рубят дрова, и дел у них все больше.

Сейчас нужно готовиться к зиме: надо выбрать из уже срубленных строителями деревьев те, что покрепче, приподнять палатки от земли, сделать свет в бане. Местами активисты находят охотничьи домики, в которых можно остановиться и отдохнуть.

Еду жители лагеря готовят на буржуйках © ИА REGNUM

Как мужики работают на Шиесе? Легко и непринужденно хватают любой груз (рельс / бревно / валун), несут его за тридевять земель и так же непринужденно возвращаются за следующим. С улыбкой и без подробностей.

КОМФОРТ

Шиеснутые — так называют себя жители лагеря — каждый день помогают друг другу. Они охраняют сон друг друга, для этого есть дозорные на постах. Можно не бояться, что в лагерь придут чужие, о визите незнакомых людей предупредят. Шиеснутые стараются сделать пребывание в лагере комфортным. Идешь дежурить на гору, где ветрено и сыро, — тебе ватник или тулуп, чтобы ты накинул его поверх пуховика. Два пуховика спасают от сырого холода. Если ты устал и замерз, тебя накормят, положат спать в теплую палатку и дадут беруши.

Но несмотря на кажущееся спокойствие, все понимают, что здесь война… Новеньких предупреждают, что мирных людей сотрудники ЧОП избивают на глазах у полиции, а полицейские их не останавливают. Они равнодушно наблюдают и потом предлагают избитому написать заявление на неизвестного в маске. Активисты инструктируют друг друга, как вести себя в этой ситуации. Телефон адвоката для задержанных все знают наизусть.

Дела в общине распределяются равномерно и на добровольной основе. Члены лагеря либо на дежурстве, либо спят, либо заняты работой. Кто-то собирает валежник, кто-то топит баню, кто-то ищет стройматериалы, пилит валежник или готовит. Каждый делает свое дело, а кто не делает? Тот, видимо, с дежурства.

Совесть прокачивается здесь точно. Правда, только у тех, кто на стороне экологов. На другой стороне совестливых уже нет.

«Раньше были, но теперь они отказываются приезжать, — рассказывает Ольга, учительница пения. — И потому в «чопиках» либо сидевшие, либо совершенные отморозки. А среди полицейских — те, кто очень и очень сильно проштрафился и не может отказаться от командировки».

ОТНОШЕНИЕ К ЧОП И ПОЛИЦИИ

По отношению к ним у лагеря много нехороших эпитетов, но любимый — это приставка «Г*вно-…». Презрение к ним настолько сильное, что даже родственнику работающего там человека руку уже не подадут и даже здороваться с ним не станут.

Общежитие для сотрудников ЧОП и полиции на Шиесе © ИА REGNUM

Ночной разговор дежурных на горе щебня, что вдоль железнодорожной насыпи, звучит примерно так: «Я не представляю, как они рассказывают семье о своей работе… — гадают активисты, — Может так? «Папа, папа, а что ты на работе делаешь?» «А я, сынок, охраняю строительную площадку мусорного полигона. Нам нужно вырубить 3000 гектар леса, но есть плохие люди, которые нам мешают. Они живут в лагере на стройплощадке. А когда мы их выгоним и построим полигон, вот тогда приедут составы с мусором и мы вместе обязательно сходим ко мне на работу, я тебе всё покажу! Там такая красота будет! И мы наконец-то вздохнем полной грудью!»

Сотрудники ЧОП ходят в балаклавах, они не хотят быть узнанными. Видимо, им стыдно быть причастными, но они все же часть этого. Предполагаю, что потом из-за конфликта с совестью они сопьются, но это будет сильно позже.

ПОЛИТИКА

Что бы ни говорили про Шиес, лагерь аполитичен. Некоторые люди хотят попиариться на этой теме, и активисты не возражают, но и не помогают. Иногда это принимает смешные формы. Помощница депутата ХХХ предрекает своему начальнику победу на выборах и в предвкушении этого события просит участников экологического лагеря на Шиесе авансом поздравить депутата ХХХ с победой выборах. Мол, когда победные проценты озвучат, тут она и опубликует наше поздравление. И обещает: «Вас услышит весь интернет!», намекая, что это лагерю это на пользу.

Участники лагеря улыбнулись и пригласили депутата ХХХ на Шиес, чтобы поздравить его прямо здесь. Глядишь, приедет.

ПЕСНИ

Там поют и читают стихи каждый день. Мурлыкают под нос или выступают перед всеми. Сюда ездят и преподавательницы музыкальных школ, и авторы рэпа, и чтецы стихов, и барды. Песни их врезаются в память. У меня есть целая подборка песен, которые хочется выучить наизусть. Это гимны смелости и поддержки. И еще там звучат песни о любви к Родине. Пока не побываешь на Шиесе, где вместо 300 га леса хотят сделать свалку, не прочувствуешь ценность Родины. Если сопоставлять с переездом в другую страну, то даже это будет неверной аналогией. При переезде в Израиль в советские годы люди теряли Родину и возможность приехать к родным, но сохраняли жизнь, здоровье и будущее. А здесь после строительства свалки не останется ничего — ни леса, ни здоровья, ни будущего. Местные понимают, что жизнь рядом со свалкой это медленная смерть.

ЦЕНИ ЧТО ЕСТЬ

Люди, которые здесь живут, ценят свою жизнь. Она не такая как в мегаполисах. По дороге туда мы разговорились с соседкой по плацкарту. Оксана живет в Урдоме всю трудовую жизнь, попала туда по распределению. У нее свой дом, огород, муж и трое детей. Старшие разъехались, младшая еще ходит в школу. Семья живёт небогато, родители работают и в дополнение к скромному бюджету выращивают овощи, собирают ягоды и грибы. И не нужны им мегаполисы, потому как огород за порогом и лес за окном. А что они будут делать, если за окном будет свалка? Этот вопрос, конечно, задавать я не стала.

ГОРА

Это особенный пост в лагере: там на горе щебня постоянная сырость, ветер и шум. А еще восход солнца и приветствия поездов. Каждый поезд гудит лагерю, некоторые гудят художественно, а активисты машут им в ответ. Это не единственная функция поста, также нужно фиксировать на видео все действия полиции и сотрудников ЧОП на станции, чтобы не допускать нарушения закона, и чтобы было с чем идти в суд. Впрочем, съемку ведут теперь на всех постах.

Иногда машинисты выражают свое отношение к сотрудникам ЧОП не только гудками (а гудки ночью здорово мешают спать, и лагерь этому рад). Однажды машинист высадил охранников, а груз выгрузить не позволил — уехал, чем сорвал аплодисменты зала. Также уважение завоевала проводница, которая отказывалась сажать в поезд арестованных активистов.

Экологический лагерь поддерживают также и авиаторы. 2-й архангельский авиаотряд коллективно отказался возить топливо на стройку полигона. 50 пилотов написали заявление об увольнении. Руководство ведет переговоры, пока обещаниями прислушаться к пилотам руководству удалось остановить массовые увольнения. Точка еще не поставлена, но вертолеты над лагерем больше не летают.

Комментарий на действия авиаотряда из соцсети Вконтакте: Нина Ярмалюк: «Ребята, вы — молодцы!!! Низкий поклон вам и вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин, а также жёнам, гордость берет за таких людей, которые не побоялись потерять работу и остальных трудностей. Честь и хвала ВАМ!!!»

ШИЕС НЕ СПИТ

В первую ночь мне заснуть не удалось, хотя я честно пыталась. В палатке было тепло, соседка Аня тоже старалась заснуть. Ну конечно, мы периодически разговаривали, когда понимали, что прошло полчаса с последнего «спокойной ночи», а сна ни в одном глазу.

«Когда я начала ездить на Шиес, мне на работе сказали: «Езди, но лицо не свети и на бессрочку не ходи, а то придется тебя уволить». Я приезжаю уже четвертый раз, привожу посылки с бессрочки, а когда я дома, то хожу на площадь. Сначала люди нас высмеивали, пальцем показывали, мол, вы тут бездельничаете. Но когда мы рассказываем им о том, что планируют на Шиесе построить, и что именно мы здесь делаем, люди замолкают. Иногда всё же встречаются такие, кто говорит нам, что мы забираем себе те посылки, что нам на бессрочку привозят. Обидно. Но видимо, эти люди судят по себе. Они не знают, что мы тратим свои деньги, чтобы привезти их посылки сюда. Почему я все равно езжу? Уволят так уволят. Наши дети нам не простят, если мы допустим превращение этого леса в вонючую свалку».

В первую ночь я заснула поздно, помню, что последний раз на часах было 2.30. Встала в 3.30, ибо мое дежурство на Горе начиналось в 4 утра. Проспать нельзя, а почему… эту мысль хорошо сформулировал Евгений, один из шиеснутых: «Если ты не участвуешь, ты пропускаешь жизнь».

ПОЛИЦИЯ БДИТ

Ходят слухи среди активистов, что каждого вновь прибывающего в лагерь человека ЧОПовцы снимают на камеру, говорят, что потом их еще пробивают по базам правоохранительных органов. Ко многим потом полиция приходит на работу, вещает, что нельзя по лесам без паспорта бродить и что бродить конкретно по Шиесу — это нарушение закона. В ответ на это активисты зачитывают статьи Лесного Кодеса и Конституции РФ, спрашивают на основании каких разрешений ведется строительство на станции Шиес. А еще активисты все время пытаются объяснить полиции, что действовать нужно не только согласно закону, но и согласно общечеловеческим ценностям, и что не стоит вертеть законом, что дышлом. Обычно на этом все заканчивается.

На днях полиция опрашивала членов лагеря о том, не знают ли они, кто ведет незаконную рубку деревьев в округе. Охотники и рыболовы, отдыхающие на валежнике, предположили, что все деревья вокруг срубили строители и предложили полицейским сходить на станцию опросить сотрудников ЧОП, которые все это наверняка видели.

ЕСТЬ ЛИ ТАМ МАРГИНАЛЫ?

В июне 2019 года в лагере было более 500 человек, и среди них встречались разные люди. Но лес он на то и лес, чтобы по нему мог гулять кто угодно. Одного болезного жители лагеря привели во временный пункт полиции на станции, попросив увезти в больницу для обследования на предмет психического здоровья. А сотрудники ЧОП стали снимать его на видео, чтобы потом тыкать пальцем, мол, вот какие тут активисты!

Бывали случаи, когда из экологического лагеря выгоняли за распитие спиртных напитков — это строжайше запрещено. На Шиесе сухой закон. Сейчас людей гораздо меньше. Есть те, кто ездят туда многократно и даже еженедельно ‑ и местные, и из дальних регионов. «Жесть», разделенная с другими, воспринимается легче. А если они еще и мыслей накидают, что с этим делать, то уух!

ЗА НАС РЕШИЛИ?

Когда я ехала туда, многие мои знакомые написали мне в соцсетях. И что забавно, чем выше пост занимал человек, тем более пессимистичной была его оценка. «За нас уже всё решили. И за Вас, Ира, тоже»; или «Это не разумно! Не сопротивляйся!» — так звучали высказывания людей из числа повыше должностью. Некоторые говорили: «у богатеньких свои причуды» и «какие они сволочи, но ведь уже всё решено…»

Из этих фраз было ясно, что часть людей сложили руки и уже морально готовы пить отравленную воду. И лишь пара человек считали, что ехать нужно обязательно, чтобы количество людей в лагере не убывало. Чем больше людей, тем меньше пострадавших.

Но я бы оспорила тезис о том, что «все решено». Вспомним события за последний год. Под Рикасихой, что между Северодвинском и Архангельском, собирались также сделать полигон, но жители добились закрытия этого проекта. На Шиесе стояла строительная техника, которой сейчас нет — ее вывезли. В Архангельске и Северодвинске абсолютно все знают про Шиес и 98% жителей против строительства свалки. Люди стали интересоваться экологией и решением мусорного вопроса. Архангельский гуру троллинга известный как Древарх Просветленный из шута превратился в уважаемого человека.

Оказалось, что архангельские экологи уже не раз проводили эксперименты по раздельному сбору мусора, и люди к этому уже готовы, только внедряй!

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 июня издал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года в каждом московском дворе поставят контейнеры для разного вида мусора.

Интересно, если бы не протест на Шиесе, это произошло бы?

Сейчас в Подмосковье работают около 400 мусороперерататывающих заводов и они загружены лишь на 20%. Вот какую отрасль нужно развивать! И за это вам многократное спасибо скажут.

Так всё ли решено за нас? Может, эти результаты стоили приложенных усилий? Или лучше сдаться, дождаться ввода полигона в эксплуатацию и чокнуться бокалами с ядовитой водой?

Сейчас ООО «Технопарк» предлагает благотворительные обследования здоровья жителей Урдомы, Яренска и других близлежащих населенных пунктов. Вся Урдома единодушно отказалась, презрительно фыркнув.

На мой не заданный вопрос «А что они будут делать, если за окном будет свалка?» шиеснутые ответили между делом, в беседах за вечерним чаем: «Мы умрём, и лучше уж под колесами экскаватора».

15 сентября 2019 года в 14:00 на станции Шиес активисты Архангельской области и Республики Коми сделают публичное заявление о создании коммуны, населяющей Шиес. Объявление об этом размещено в группе Вконтакте «Чистая Урдома». В объявлении говорится: «Решение о коммуне приняли граждане, проживающие там по зову сердца, а не в силу служебного распоряжения или договора (полиция, ЧОП, строители полигона, работники РЖД и т.д.). Коммуна на Шиесе — сообщество граждан, находящихся (в том числе, временно) в районе станции Шиес Ленского района Архангельской области в целях проживания в гармонии с природой, её совместной охраны и совместного обустройства места своего проживания». Если хотите стать свидетелем этого, приезжайте.

Читайте ранее в этом сюжете: 98% жителей Архангельской области против полигона на станции Шиес — опрос