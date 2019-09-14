Москва, 14 сентября 2019, 14:08 — REGNUM В Москве состоялся парад городской техники, в котором приняли участие свыше 600 машин. В мероприятии участвовала коммунальная, медицинская, спасательная техника, а также общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автомобили ГАИ
Автомобили ГАИ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр МЧС России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автомобиль ГАИ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Колонна Мосводоканала
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Колонна коммунальной техники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поливомоечные автомобили
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Колонна коммунальной техники
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Оркестр пожарной части
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электробусы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дорожный патруль ЦОДД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мосводоканал
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дорожная лаборатория
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Колонна коммунальной техники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дорожный патруль ЦОДД
Дорожный патруль ЦОДД
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По Садовому кольцу, где прошла акция, проехали не только современные машины, но и ретро-автомобили. В параде приняли участие также экспонаты музея «Московский транспорт».

Колонна коммунальной техники
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скорая помощь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Поливомоечная техника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ADR4481
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машины для уборки тротуаров
Машины для уборки тротуаров
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Движение колонны стартовало в 11:00 с проспекта Академика Сахарова. Здесь же состоялась выставка под открытым небом, в которой приняли участие около двух сотен машин городских служб.

Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Анна Шевченко © ИА REGNUM
Парад городской техники на Садовом кольце
Парад городской техники на Садовом кольце
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также для зрителей было представлено шоу на воде: по Москве-реке от Крымского моста до Нескучного сада проследовали пожарно-спасательные корабли и техника команды «Аквабайкспас» ГУ МЧС по Москве, показавшая свою работу во время ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

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