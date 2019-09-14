Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве состоялся парад городской техники, в котором приняли участие свыше 600 машин. В мероприятии участвовала коммунальная, медицинская, спасательная техника, а также общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автомобили ГАИ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дорожный патруль ЦОДД Дарья Антонова © ИА REGNUM

По Садовому кольцу, где прошла акция, проехали не только современные машины, но и ретро-автомобили. В параде приняли участие также экспонаты музея «Московский транспорт».

Машины для уборки тротуаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Движение колонны стартовало в 11:00 с проспекта Академика Сахарова. Здесь же состоялась выставка под открытым небом, в которой приняли участие около двух сотен машин городских служб.

Парад городской техники на Садовом кольце Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также для зрителей было представлено шоу на воде: по Москве-реке от Крымского моста до Нескучного сада проследовали пожарно-спасательные корабли и техника команды «Аквабайкспас» ГУ МЧС по Москве, показавшая свою работу во время ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в галерее MIZK открылась выставка «Герои и боги»