Москва, , 12:36 — REGNUM В субботу, 14 сентября десятки тысяч жителей России вместе со звездами театра, кино и шоу-бизнеса и представителями власти дали старт общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология». Всего в рамках осеннего экомарафона, который продлится до начала ноября, планируется высадить как минимум 30 млн деревьев. В восстановлении лесов, как ожидается, примут участие около 3 млн человек по всей стране.

Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: Иркутской области, Красноярскому и Забайкальскому краям, республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской областям. Именно там 14 сентября на высадку деревьев наряду с местными жителями, добровольцами, представителями общественных организаций и органов власти приехали звезды кино, театра, ТВ и шоу-бизнеса.

Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный музыкант, пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае — актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, в Якутии — известный телеведущий, комментатор, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Архангельской области — актер театра и кино Игорь Петренко, в Бурятии — ведущий канала МУЗ-ТВ Артем Шалимов.

«Иркутск — мой родной город, здесь я только что провел очередной Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», и, конечно, я не мог остаться в стороне от акции по высадке леса, которая проходила в Иркутской области. Мы много говорим о том, насколько важно беречь и сохранять наше природное богатство — и вот прекрасная возможность продемонстрировать это не только на словах, но и на деле, особенно после тех страшных пожаров, которые произошли этим летом. Очень надеюсь, что эта акция станет ежегодной, и благодаря ней мы все сможем вносить посильный вклад в восстановление лесов нашей страны», — сказал Денис Мацуев.

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«Для меня огромное счастье и большая ответственность — оказаться здесь, в Якутии, на акции по восстановлению леса. Мне кажется, для любого человека очень важно построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево, поэтому мы не ограничимся одной сосной, а будем сажать и сеять массово. Главное, чтобы эта акция не стала единичной: вот посадили мы лес сегодня и забыли. Пусть это будет мой наказ руководству Якутии — следить за тем, что мы тут сегодня посадили. И еще один важный момент: это люди и общение между ними. Когда ради такого прекрасного дела, как восстановление лесов, вместе собираются такие счастливые и неравнодушные люди — я счастлив вдвойне», — отметил Дмитрий Губерниев.

«Я очень рада сегодня принять участие в высадке саженцев в Красноярском крае и внести свой небольшой вклад в восстановление лесов нашей страны. Надеюсь, что экопроект «Сохраним лес» соберёт действительно рекордное количество людей по всей стране! Одно дело — посадить дерево у себя на дачном участке или в городе, и совсем другое — улететь для этого за тысячи километров от Москвы, в настоящую сибирскую тайгу: для меня это очень необычный, уникальный и, безусловно, невероятно полезный опыт. Я сегодня открыла для себя абсолютно новую технологию посадки деревьев — с помощью «меча Колесова», который был изобретен еще в 19 веке. Правда, поначалу не очень разобралась, как это приспособление работает: оказывается, саженец придавливается пяткой, для того чтобы не возникала воздушная подушка, а я решила, что делать это нужно руками, отдавая молодым деревьям женское, материнское тепло. В любом случае, всё получилось! Я еще раз убедилась в том, насколько у нас огромная, разная и прекрасная страна, и очень хочется, чтобы эта акция объединила тысячи людей и помогла сохранить и восстановить нашей природное богатство», — рассказала певица Зара.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте», где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и контакты ответственного лица и приехать посадить саженцы.

Кампания «Сохраним лес» станет частью традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%. Таким образом, в стране должна сформироваться новая культура экологически ответственного поведения.

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