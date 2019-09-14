Москва, 14 сентября 2019, 12:36 — REGNUM В субботу, 14 сентября десятки тысяч жителей России вместе со звездами театра, кино и шоу-бизнеса и представителями власти дали старт общенациональной кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология». Всего в рамках осеннего экомарафона, который продлится до начала ноября, планируется высадить как минимум 30 млн деревьев. В восстановлении лесов, как ожидается, примут участие около 3 млн человек по всей стране.
Особое внимание в рамках кампании уделено регионам, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: Иркутской области, Красноярскому и Забайкальскому краям, республикам Бурятия и Якутия, а также Архангельской областям. Именно там 14 сентября на высадку деревьев наряду с местными жителями, добровольцами, представителями общественных организаций и органов власти приехали звезды кино, театра, ТВ и шоу-бизнеса.
Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный музыкант, пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае — актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, в Якутии — известный телеведущий, комментатор, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Архангельской области — актер театра и кино Игорь Петренко, в Бурятии — ведущий канала МУЗ-ТВ Артем Шалимов.
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В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте», где с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и контакты ответственного лица и приехать посадить саженцы.
Кампания «Сохраним лес» станет частью традиционной ежегодной акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства. Всего на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%. Таким образом, в стране должна сформироваться новая культура экологически ответственного поведения.
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