Санта-Клара, США, , 12:29 — REGNUM Новый драйвер компания AMD для видеокарт повысил производительность игры Borderlands 3 на 16%. Об этом 13 сентября сообщил портал PC Gamer.

Редакция издания сообщила, что замеры проводились на видеокарте Radeon RX 5700 с использованием пакетов драйверов 19.9.1 и 19.9.2. При этом авторы статьи заметили: в ходе тестирования 5700 возникла проблема с картинкой дисплея 4K при запуске игры в более низком разрешении, как в DirectX 11, так и в DirectX 12.

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Релиз третьей части Borderlands на платформах ПК (Windows), PlayStation 4 и Xbox One состоялся вчера, 13 сентября 2019 года. Стоит отметить, что это уже четвертая игра серии, выпускаемой студией Gearbox Software.

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