Сан-Франциско, США, , 12:14 — REGNUM Платформа Discord решила закрыть свой сервис по подписке Nitro Games. Об этом 14 сентября сообщил портал PC Gamer.

Такое решение компания приняла по причине его малой популярности. Представители Discord сообщили журналистам, что они «многому научились» после запуска сервиса в октябре 2018 года.

В частности, они поняли, что подавляющее большинство подписчиков Nitro Games практически не играет в представленные игры. Каталог сервиса будет удален 15 октября 2019 года.

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Discord — это бесплатный мессенджер компании Hammer & Chisel с поддержкой голосовой связи и видеоконференций, ориентированный на аудиторию геймеров. Пользователи могли получить доступ к каталогу Nitro Games за $10 в месяц или $100 в год.

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