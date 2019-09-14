Курган, , 11:15 — REGNUM Новый глава Курганской епархии, митрополит Курганский и Белозерский Даниил в первые дни пребывания на посту совершил первые преобразования. Возобновлена работа официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте», а также возвращена табличка с именем мецената на храм Александра Невского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, владыка Даниил (в миру Александр Доровских) был назначен главой Курганской епархии 30 августа 2019 года. До этого он был митрополитом Архангельским и Холмогорским. Его предшественник на этом посту митрополит Иосиф был переведён на службу в Симбирскую епархию.

Нового главу Курганской епархии называют «заслуженным пограничником». Ранее он служил на Сахалине, затем — в Архангельской епархии, сейчас — в Курганской области, граничащей с Казахстаном.

Первая поездка владыки Даниила в регионе была в село Чимеево Белозёрского района, где сгорел уникальный храм, памятник деревянного зодчества, а также сильно была повреждена огнём чудотворная икона Божьей Матери.

«В Архангельской епархии при реставрации и ремонте храмов мы особое внимание уделяли пожарной безопасности. Активно займёмся этим и на Курганской земле», — заявил владыка Даниил изданию «Новый день».

В Курганской области отмечают, что владыке Даниилу хватило буквально нескольких дней, чтобы расположить к себе православных. О нём хорошо отзываются и политики, и представители бизнеса, и обычные прихожане.

«Новый владыка обаял всех своим интеллектом, простотой и открытостью. А заодно чётко обозначил, что его миссия в Кургане — не поддерживать ту или иную сторону, а созидать, мирить и сплачивать людей на благо Курганской области», — сообщает издание «Область 45» по итогам первых встреч митрополита Курганского и Белозерского Даниила с православными.

Торжеством справедливости назвали жители Зауралья и недавнее возвращение таблички с названием предприятия «Корвет» на стены храма Александра Невского в Кургане. Ранее гендиректор этого завода Анатолий Чернов высказал претензии к руководству епархии. Митрополит Иосиф, видимо в наказание, повелел снять табличку с указанием предприятия «Корвет», как мецената церкви.

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