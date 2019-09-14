Париж, , 11:18 — REGNUM 87-метровый гобелен со сценами из сериала «Игра престолов» выставлен во французском городе Байё. Об этом 14 сентября сообщает радиостанция France Bleu.

Гобелен был соткан по заказу туристического офиса в Ирландии, где проходила большая часть съёмок популярного сериала. На создание полотна мастеров вдохновил знаменитый гобелен из Байё, сотканный в XI веке и описывающий завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем и события битвы при Гастингсе в 1066 году.

Полотно с событиями из «Игры престолов» соткали на старейшей прядильной фабрике Ирландии, затем его вручную расшили 30 мастериц. Длина гобелена увеличивалась постепенно, с выходом новых серий.

Работа вывешена в специальном музее в городе Байё, рядом с гобеленом XI века, чтобы посетители могли сравнить оба полотна.

Директор музея пояснил, что гобелен XXI века — это дань уважения мастерам из средневековья, которые, наверное, были бы рады узнать, что их работа вдохновляет мастеров нашей современности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении уникального королевского гобелена, пострадавшего при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты спасли королевский гобелен из собора Парижской Богоматери