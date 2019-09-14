Панама, , 10:17 — REGNUM Панамская полиция городa Читре обезвредила сеть по торговле людьми и спасла 23 их жертвы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Власти уточнили, что спасённые — это граждане Венесуэлы и Китая. По данным оперативных сводок, члены преступной группировки предлагали мигрантам работу в Панаме, незаконно ввозили их в страну, а затем занимались их торговой эксплуатацией. Вызволенные из плена мигранты были доставлены в городское отделение прокуратуры.

Ранее министр безопасности Панамы Роландо Миронес прокомментировал проблему незаконной миграции: «Речь идёт не только о миграции, необходимо рассматривать её в более широком контексте, в контексте торговли людьми».