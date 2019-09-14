Рамалла , , 10:08 — REGNUM Специализированный орган ООН ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) представил отчет, в котором сообщается, что треть населения Палестины испытывает нехватку продовольствия, несмотря на оказываемую международную помощь. Об этом сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

Палестинские беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организации, около 30% палестинцев вынуждены жить на сумму ниже «прожиточного минимума», который составляет 4,6 доллара в день. Согласно отчету, на Западном берегу реки Иордан доля населения, живущего за чертой бедности, составляет 14%, в секторе Газа — 53%, а в Иерусалиме — 72%. В Газе более миллиона человек считаются бедными, среди них 400 тысяч детей.

В ЮНКТАД также указывают на то, что в последние два года экономика Палестины стагнирует, уровень безработицы и бедности растет, а социальная обстановка становится все хуже. Причинами такого положения называется изоляция Израилем Палестинских территорий от мировых рынков, продолжающаяся оккупация, разрушение палестинских домов и незаконное строительство новых поселений.