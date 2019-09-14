Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:38 — REGNUM Правительство индийского Джамму и Кашмира опровергло слухи о нехватке лекарств, топлива и продовольствия в регионе. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В докладе официальные представители правительства Джамму и Кашмира подчеркнули, что поликлиники и больницы региона укомплектованы медперсоналом на 95% и функционируют в штатном режиме. Сообщается, что 1 165 из 1 666 аптек региона работают без перебоев, необходимые медикаменты имеются в достаточном количестве. Представители местного правительства также добавили, что в регионе имеются достаточные запасы продовольствия, в том числе детского питания, бытового газа, бензина и иных видов топлива.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью его окончательной интеграции в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности в регионе и борьбы с террористической угрозой МВД Индии также ввело усиленные меры безопасности в регионе. В частности, индийское руководство направило в кашмирскую долину дополнительные формирования сил безопасности, закрыло въезд и ограничило движение транспорта в пределах Джамму и Кашмира, а также заблокировало кашмирцам доступ к средствам телефонной связи и сети Интернет.