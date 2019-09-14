Нью-Дели, , 11:09 — REGNUM Индийское руководство обеспечит стабильные государственные закупки яблок у кашмирских фермеров. Об этом 13 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальный представитель правительства Джамму и Кашмира Рохит Кансал подчеркнул, что для обеспечения стабильного заработка жителей региона будет создана система государственных закупок и субсидирования местных фермеров. Кашмирским крестьянам будет гарантирована минимальная закупочная цена, что позволит избежать убытков при массовых распродажах данного скоропортящегося товара. Сообщается, что участниками новой правительственной инициативы станут более трех млн местных фермеров.

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью его окончательной интеграции в государственную систему страны. Индийское руководство подготовило целый ряд проектов и инициатив, направленных на борьбу с безработицей в регионе, а также на повышение его инвестиционной привлекательности.