Анкара, , 09:52 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что в районе Аазаза близ турецко-сирийской границы жители Телль-Рифата, вынужденные бежать из собственных домов, вышли на улицы с акцией протеста против режима Башара Асада и Рабочей партии Курдистана.

Митингующие несли баннеры с лозунгами «Не настало ли время вернуться домой?», «Наши изношенные палатки не спасают ни от жары, ни от холода», «Нерон мертв, но Рим стоит», «Асада не будет, а Сирия вечна», «Остановите бойню Асада и Путина».

Сирийский район Телль-Рифата площадью в 442 км², находящийся в 18 км от турецкой границы, находится под оккупацией Рабочей партии Курдистана уже 3 года. В начале 2016 года боевики из Африна при воздушной поддержке РФ атаковали Телль-Рифат и к 16 февраля полностью его заняли. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.